Walter Zenga risponde polemico a suo figlio Andrea? Il post fa pensare (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri sera si è parlato del complicato rapporto che c’è tra Andrea Zenga e suo padre Walter. A dire il vero il rapporto non c’è, nel senso che Andrea è stato cresciuto da sua madre senza mai chiedere nulla del divorzio o di quello che suo padre ha voluto fare. Non gli è mai mancato nulla, Andrea lo specifica più volte ed è sereno da questo punto di vista. Certo è, che se gli si chiede che cosa pensi di suo padre, non può parlare di lui se non come una persona totalmente assente. Le parole di Andrea potrebbero essere arrivate fino a Dubai, dove Walter Zenga vive, a giudicare da uno degli ultimi post che su Instagram l’ex calciatore ha postato. Le parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri sera si è parlato del complicato rapporto che c’è trae suo padre. A dire il vero il rapporto non c’è, nel senso cheè stato cresciuto da sua madre senza mai chiedere nulla del divorzio o di quello che suo padre ha voluto fare. Non gli è mai mancato nulla,lo specifica più volte ed è sereno da questo punto di vista. Certo è, che se gli si chiede che cosa pensi di suo padre, non può parlare di lui se non come una persona totalmente assente. Le parole dipotrebbero essere arrivate fino a Dubai, dovevive, a giudicare da uno degli ultimiche su Instagram l’ex calciatore haato. Le parole di ...

