"Va cacciata". GF Vip, Antonella Elia all'angolo: sull'opinionista arrivano accuse da tutte le parti. Nessuno si schiera dalla sua parte (Di martedì 5 gennaio 2021) La lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet ha fatto e continua a far discutere parecchio. Per chi non avesse seguito la puntata numero 31 Antonella Elia ha lasciato momentaneamente lo studio e raggiunto Samantha De Grenet dopo tutte quelle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso delle scorse puntate. Ma altro che chiarimento: il confronto è stato più che acceso. La De Grenet ha cercato di mantenere la calma, mentre la Elia è subito partita in quarta iniziando a provocare la showgirl in ogni modo. Dapprima ironizzando sulla sua carriera: "Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni", le ha urlato più volte riferendosi a un vecchio spot pubblicitario. Poi l'attacco diretto ...

