Scuola, alla ripresa molti banchi saranno vuoti: due proposte contro l’abbandono (Di martedì 5 gennaio 2021) Si avvicina la riapertura delle scuole, sia pure con orario e frequenza parziale: è il momento in cui bisognerà fare i conti con i banchi vuoti. Quelli lasciati liberi dagli invisibili di questi mesi: si sapeva che erano spariti dai radar della didattica a distanza perché i docenti hanno colto il progressivo abbandono, i video oscurati “per sentire meglio la lezione”, la sistematica assenza alle interrogazioni, le assenze prolungate e nemmeno più giustificate, insomma tutto quell’insieme di comportamenti che lasciavano presagire quello che poi probabilmente è già successo: la rinuncia. Il ritorno alla Scuola vera ne mette in luce le difficoltà storiche, amplificate dalla pandemia, ma mostrerà il disastro dei servizi sociali e delle strutture di supporto alla popolazione giovanile del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Si avvicina la riapertura delle scuole, sia pure con orario e frequenza parziale: è il momento in cui bisognerà fare i conti con i. Quelli lasciati liberi dagli invisibili di questi mesi: si sapeva che erano spariti dai radar della didattica a distanza perché i docenti hanno colto il progressivo abbandono, i video oscurati “per sentire meglio la lezione”, la sistematica assenza alle interrogazioni, le assenze prolungate e nemmeno più giustificate, insomma tutto quell’insieme di comportamenti che lasciavano presagire quello che poi probabilmente è già successo: la rinuncia. Il ritornovera ne mette in luce le difficoltà storiche, amplificate dpandemia, ma mostrerà il disastro dei servizi sociali e delle strutture di supportopopolazione giovanile del ...

