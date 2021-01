Piano vaccini, la versione di Arcuri: «Non siamo in ritardo: troppo presto per prendercela con le regioni» (Di martedì 5 gennaio 2021) Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, prende carta e penna e scrive al Corriere della Sera per delineare il quadro, dal suo punto di vista – e nelle inevitabili polemiche – della campagna vaccinale contro Covid-19 che ha preso il via il 27 dicembre scorso con il simbolico V-Day europeo e che stamane vede quasi 180 mila persone aver ricevuto la prima dose del siero Pfizer – l’unico al momento disponibile in Italia. «Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un Piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo», scrive Arcuri al Corriere. L’acquisto dei vaccini ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Il ministro della ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Domenico, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, prende carta e penna e scrive al Corriere della Sera per delineare il quadro, dal suo punto di vista – e nelle inevitabili polemiche – della campagna vaccinale contro Covid-19 che ha preso il via il 27 dicembre scorso con il simbolico V-Day europeo e che stamane vede quasi 180 mila persone aver ricevuto la prima dose del siero Pfizer – l’unico al momento disponibile in Italia. «Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di, unlogistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo», scriveal Corriere. L’acquisto deiANSA/RICCARDO ANTIMIANI Il ministro della ...

