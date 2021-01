Messa Epifania mercoledì 6 gennaio in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santadell’nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 9:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 10 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del...

vaticannews_it : #5gennaio #sandomenicodiguzman Durerà fino all’Epifania 2022 l’Anno speciale #giubileo dedicato al fondatore dell’O… - vaticannews_it : #5gennaio #Palermo Alla Messa dell’#Epifania saranno usate 14 lingue. @diocesipa Ecco perché???? - Agenzia_Ansa : Il #Papa non celebrerà i #battesimi domenica 10 gennaio, a causa delle restrizioni anti-covid. Confermata invece la… - LoretoFamily : RT @SantaCasaLoreto: ??Segui la S.Messa dell'Epifania del Signore. #6gennaio ore 10.00 su ??YouTube 'Santa Casa Loreto' e su - Kameel_Spanioly : RT @SantaCasaLoreto: ??Segui la S.Messa dell'Epifania del Signore. #6gennaio ore 10.00 su ??YouTube 'Santa Casa Loreto' e su -

(ANSA) - SASSARI, 05 GEN - Lo scontro a Bono sulla celebrazione delle messe non si placa. A poche ore dall'Epifania, il vicesindaco del Comune in provincia di Sassari, Nicola Spanu firma una nuova ord ...Parlano le dipendenti che il 5 gennaio hanno scioperato per un’ora prima della tregua momentanea. Il 6 altra festività di protesta in attesa del responso del cda ...