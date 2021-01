Elisa Isoardi pronta a tutto | “Mi piacerebbe provare…”

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021)continua a sorprendere i fan e dopo l’addio a ‘Ballando con le stelle’, la conduttrice è: “Mi“ E., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione sopratl’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle‘,e dichiara: “Mi“. Come in moltissimi sicuramente ricorderanno, la grande amicizia che ha legato la conduttrice a Raimondo Todaro ha fatto molto discutere soprattutti quelli che, al di là della ...