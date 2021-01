Spunta la lista di ex di Tommaso Zorzi: confronto in diretta per l’influencer? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 è entrato single e durante il suo percorso nel programma si è innamorato di Francesco Oppini, ormai uscito dalla casa un mese fa. Nelle ultime ore, però, stanno Spuntando come funghi presunti ex del 25enne e sembra che stasera l’influencer dovrà avere un confronto con uno di loro. Spuntano vari ex di Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi al GF Vip 5 è indubbiamente il protagonista di questa edizione e la sua popolarità deve aver scatenato in alcuni presunti ex del milanese la voglia di riprovarci con lui. L’unico ex ufficiale di Tommaso è l’influencer Iconize, con cui Tommaso ha avuto una storia travagliata tempo fa, ma nella vita ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 è entrato single e durante il suo percorso nel programma si è innamorato di Francesco Oppini, ormai uscito dalla casa un mese fa. Nelle ultime ore, però, stannondo come funghi presunti ex del 25enne e sembra che staseradovrà avere uncon uno di loro.no vari ex dial GF Vip 5 è indubbiamente il protagonista di questa edizione e la sua popolarità deve aver scatenato in alcuni presunti ex del milanese la voglia di riprovarci con lui. L’unico ex ufficiale diIconize, con cuiha avuto una storia travagliata tempo fa, ma nella vita ...

Advertising

DetectiveFurud0 : Se possibile vorrei andare anche in Groenlandia quest'anno Voglio togliere qualche spunta alla lista dei luoghi c… - dalpha423 : @AugustoMinzolin Si fanno i nomi in questo articolo. Ma non so se sono attendibili. Inoltre, esiste il gruppo parla… - MCalcioNews : #Calciomercato #Bari, caccia all'attaccante: nella lista spunta il ritorno di #Galano ? - sarajsalvatore : RT @hathaaway: Fai una spunta alla lista di persone da convertire @sarajsalvatore - hathaaway : Fai una spunta alla lista di persone da convertire @sarajsalvatore -