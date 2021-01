Problemi alla rete Tim in Lombardia: ecco quello che è successo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim ha reso noto che nel corso della notte si è verificato un disservizio localizzato in Lombardia ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica che ha causato lo spegnimento di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim ha reso noto che nel corso della notte si è verificato un disservizio localizzato inai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica che ha causato lo spegnimento di ...

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - rtl1025 : ?? La rete #Tim è in down in tutta Italia e sta provocando, oltre ai problemi alla rete fissa, il funzionamento a si… - MediasetTgcom24 : Problemi alla rete Tim, guasto partito dalla Lombardia si è esteso a tutta Italia: ecco quello che è successo… - Rosyfree74 : RT @AndreaRoventini: Michele hai passato buone feste? Ho letto che avevi problemi con la Wind Tre e hai chiesto aiuto all'Agcom, al Codacon… - annamariamoscar : TIM down: niente internet e problemi alla rete fissa in tutta Italia -