Molto diffusi i problemi TIM oggi 4 gennaio: non funzionano rete, linea e assistenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sembrano essere davvero Molto diffusi i problemi TIM di oggi 4 gennaio, con un potenziale down che a quanto pare investe la rete, la linea, ma anche l’assistenza. In sostanza, ci sono testimonianze secondo le quali non funziona nulla dalle 8 di questa mattina. Si tratta di una situazione che presenta delle differenze sostanziali rispetto all’ultimo disservizio che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine non Molto tempo fa, in quanto in quel caso ci siamo concentrati su una regione specifica come la Valle d’Aosta. Cosa sappiamo sui problemi TIM di oggi 4 gennaio: tra rete, linea e assistenza Dunque, un malfunzionamento che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sembrano essere davveroTIM di, con un potenziale down che a quanto pare investe la, la, ma anche l’. In sostanza, ci sono testimonianze secondo le quali non funziona nulla dalle 8 di questa mattina. Si tratta di una situazione che presenta delle differenze sostanziali rispetto all’ultimo disservizio che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine nontempo fa, in quanto in quel caso ci siamo concentrati su una regione specifica come la Valle d’Aosta. Cosa sappiamo suiTIM di: traDunque, un malfunzionamento che ...

Advertising

AzzurraGrazian3 : @marco_gervasoni Ho parlato con persone che si sono fatte il Covid sintomatico a casa con febbre molto alta per cir… - Pandorahmansonh : @Dorayak32242725 @MediasetTgcom24 Non lo metto certamente in dubbio, ma detto francamente il popolo italiano (ovvia… - GiusPecoraro : Certo che se su queste cose pensiamo alla lotta nord sud. Non abbiamo fatto bene 160 anni insieme e non ci siamo ac… - PietroGiovann18 : @Ol_Egy @Rinaldi_euro Vaccini che, stando all'OMS, non dovrebbero essere già diffusi in modo così capillare, perché… - Sabbath_fed : @malegiuppa @Cris25255507 Letto, articolo in parte condivisibile, su una cosa ci sarebbe da discutere: se gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Molto diffusi Molto diffusi i problemi TIM oggi 4 gennaio su rete, linea e assistenza OptiMagazine Molto diffusi i problemi TIM oggi 4 gennaio: non funzionano rete, linea e assistenza

Sembrano essere davvero molto diffusi i problemi TIM di oggi 4 gennaio, con un potenziale down che a quanto pare ...

Sembrano essere davvero molto diffusi i problemi TIM di oggi 4 gennaio, con un potenziale down che a quanto pare ...