Iscrizioni 2021-22, al via oggi le procedure: tutte le info utili con i video tutorial [VIDEO] (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da oggi al via le Iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2021/2022. Le domande potranno essere effettuate fino alle 20 del 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/Iscrizionionline L'articolo Iscrizioni 2021-22, al via oggi le procedure: tutte le info utili con i VIDEO tutorial VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daal via leper il prossimo anno scolastico, il/2022. Le domande potranno essere effettuate fino alle 20 del 25 gennaiosulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/online L'articolo-22, al vialelecon i

Advertising

MIsocialTW : Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lune… - AgenziaOpinione : MINISTERO ISTRUZIONE * SCUOLA: « AL VIA LE ISCRIZIONI ON-LINE, LE DOMANDE DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 »… - MagazineQualita : Per iniziare bene questo nuovo anno, UNITRAIN si trasferisce su UNIstore - Tutti i corsi si svolgeranno da remoto a… - TVMR_CNMR : 'La Sapienza Università di Roma' per l'anno accademico 2020-2021 promuove un Master di II livello dedicato alle… - infodocenti : Dal 4 al 25 gennaio partono le iscrizioni per l’a.s. 2021/22 #iscrizioni #scuola #as202021 -