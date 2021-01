Inquinamento e Covid, la ricerca di Arpa Lombardia «Lo smog non ne favorisce la diffusione aerea» (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ricerca ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera.

E' quanto emerge da uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, ...

Cnr esclude che l'atmosfera inquinata possa favorire il contagio del virus

L'inquinamento dell'aria non favorisce la diffusione del Covid-19. Lo ha stabilito uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr e Arpa ...

