Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Il 2020 si chiude con la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto all’anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) ...

Coop-Nomisma, previsioni negative per vendite Gdo in 2021

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Dopo un anno (e un Natale) positivo, previsioni negative per le vendite 2021 della Gdo. E' quanto emerge dalla ...

