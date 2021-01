Traffico Roma del 02-01-2021 ore 14:30 (Di sabato 2 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 2 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

A causa della collisione della grossa imbarcazione abbandonata e attraccata a ridosso della struttura, il Ponte 2 Giugno di Fiumicino, sul canale navigabile, è momentaneamente chiuso ...

Barcone abbandonato rompe ormeggi e sbatte contro il ponte 2 Giugno: strada chiusa, traffico in tilt

Un barcone abbandonato a Fiumicino ha rotto gli ormeggi e si è andato a schiantare contro il ponte 2 Giugno. La zona è stata chiusa al traffico per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’area, ...

