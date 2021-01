Papa Francesco: «Maradona un poeta. Il doping? Annulla la dignità» (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Pontefice alla Gazzetta dello Sport: «Sono stato un portiere, è stata una grande scuola di vita. Ma il calcio per me è un pallone di stracci» Leggi su corriere (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Pontefice alla Gazzetta dello Sport: «Sono stato un portiere, è stata una grande scuola di vita. Ma il calcio per me è un pallone di stracci»

Pontifex_it : La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli os… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - repubblica : Quelle uscite segrete di papa Francesco una volta al mese per parlare con gli ultimi - silvadeluca : RT @Sabbath_fed: Sto vedendo il #film 'Papa Francesco, Uomo di Parola' di #WimWenders, del 2018. Da non credente, amo infinitamente #Bergog… - PapaParole : «Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). È venuto a salvarci! Egli ci annuncia che il dolore e il male non sono l’ulti… -