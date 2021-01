Lutto per Alessandra Casella, muore il marito a 54 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Tragedia improvvisa per la scrittrice, attrice e conduttrice Alessandra Casella: è scomparso a soli 54 anni il marito e padre di sua figlia, a causa di un infarto. A darne l’annuncio sul social è lei stessa: “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”, scrive la Casella. Migliaia gli affettuosi messaggi di condoglianze e vicinanza da parte degli utenti. La Casella, che ha esordito in Rai come attrice comica in ‘La tv delle ragazze’, ha preso parte anche a serie di grande successo come ‘Don Matteo’ e ‘Colletti bianchi’. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Tragedia improvvisa per la scrittrice, attrice e conduttrice: è scomparso a soli 54 anni ile padre di sua figlia, a causa di un infarto. A darne l’annuncio sul social è lei stessa: “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”, scrive la. Migliaia gli affettuosi messaggi di condoglianze e vicinanza da parte degli utenti. La, che ha esordito in Rai come attrice comica in ‘La tv delle ragazze’, ha preso parte anche a serie di grande successo come ‘Don Matteo’ e ‘Colletti bianchi’. Funweek.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per il Rugby Parabiago: morto a 49 anni Monverde IL GIORNO Montegrotto in lutto per Guido Tibaldi: stroncato dal Coronavirus

Guido aveva 87 anni ed era ricoverato da dieci giorni nell’ospedale di Schiavonia. Ex portafango al Vulcania ora si dedicava al suo orto ...

Croazia: oggi lutto nazionale per vittime terremoto

(ANSAmed) – BELGRADO, 02 GEN – In Croazia oggi è giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 6.4 che il 29 dicembre scorso ha colpito una regione a 50 km circa a su ...

