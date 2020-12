Esplosione di un petardo | sedicenne di Altamura perde un dito Bòtti | arresti fra Conversano e Polignano a Mare Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel corso dei servizi disposti, in occasione della fine dell’anno dal Comando Provincialedi Bari, volti a disincentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pericolosissimi fuochi illegali, i militari della Compagnia di Monopoli hanno arrestato tre persone per detenzione illegale di materiale esplodente. Nella serata di ieri, infatti, i militari della Stazione dihanno arrestato un 38enne e un 31enne del luogo, già noti alle Forze dell’Ordine, i quali nascondevano, all’interno dei propri garage condominiali, 113 bombe carta, 128 razzi (cat. F2) e 113 petardi (cat. F4), per complessivi 20 kg circa di esplosivo. Nella notte, poi, idella Stazione dihanno arrestato un 46enne, titolare di una tabaccheria del luogo, il quale custodiva, all’interno del proprio ...