Uomini e Donne Over: Nicola contro Armando (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nicola Mazzitelli, uno degli ex protagonisti del parterre maschile di Uomini e Donne, rompe il silenzio e decide di dire la sua. In particolare, nel mirino dell’ex cavaliere del trono Over finisce il sempre discusso Armando Incarnato. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si è parlato di un possibile complotto che Nicola Mazzitelli e Valentina Dartavilla Lupi avrebbero architettato all’insaputa della redazione. La dama del trono Over Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Mazzitelli, uno degli ex protagonisti del parterre maschile di, rompe il silenzio e decide di dire la sua. In particolare, nel mirino dell’ex cavaliere del tronofinisce il sempre discussoIncarnato. Nelle ultime puntate disi è parlato di un possibile complotto cheMazzitelli e Valentina Dartavilla Lupi avrebbero architettato all’insaputa della redazione. La dama del tronoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - rebeka4711 : RT @Antonio79B: 'Preferisco le donne che agiscono invece di lamentarsi. Noi donne siamo diverse dagli uomini, è una realtà. Dobbiamo smette… - coccinella53 : RT @LILITH24595979: 'E ovviamente gli uomini conoscono qualunque cosa, tranne le cose che le donne conoscono meglio di loro'. (G. Eliot) ht… -