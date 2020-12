Malati di Covid, anche nel 2021 no ticket per esami e visite legate al virus (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Chi ha avuto il Covid continuerà a non pagare il ticket per esami e visite di accertamento dovute alla malattia. La Giunta regionale, infatti, ha approvato oggi il rinnovo dell’esenzione con codice D97 per tutto il 2021». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Chi ha avuto ilcontinuerà a non pagare ilperdi accertamento dovute alla malattia. La Giunta regionale, infatti, ha approvato oggi il rinnovo dell’esenzione con codice D97 per tutto il».

Ultime Notizie dalla rete : Malati Covid Covid, grazie all'intelligenza artificiale salviamo la vita ai malati La Repubblica Covid in Liguria, 47 attuali positivi in più. Conte: "Escludo obbligatorietà dei vaccini"

GENOVA - Sono 5.831 gli attuali positivi al Covid in Liguria (+47 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 415 nuovi casi a fronte di 5.848 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la ...

Ricciardi raccomanda cautela e rassicura sul vaccino anti-Covid

"Con il vaccino cominceremo ad avere meno morti e meno malati, ma per tutto il 2021 bisognerà mantenere le misure anti-Covid", raccomanda Ricciardi.

