Pd | Romano | ' no al partito di Conte | toglie voti alla coalizione'

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Puro buon senso storico: ogni "partito del premier" ha tolto voti ai singoli partiti della coalizione. E una considerazione aritmetica: un'eventuale "lista Conte" finirebbe per dividere e redistribuire i consensi dell'attuale area di governo, senza intaccare i consensi della destra. Un gioco a somma zero, con l'unico effetto di frammentare il quadro e favorire la peggiore destra di sempre". Lo dice Andrea Romano, deputato del Pd e portavoce di Base riformista, al 'Corriere della Sera'. "L'idea che proprio il PD debba favorire la nascita di un partito concorrente non troverebbe consenso nella comunità Dem. Detto questo, non credo che Conte farà un suo partito: la guida del governo nel prossimo biennio sarà una sfida epocale ..."

