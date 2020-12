“Non è Pierpaolo!”. Elisabetta Gregoraci, che ‘pugnalata’ a Pretelli. Lo ha detto chiaramente sorprendendo tutti (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip sempre più sotto i riflettori. Ieri è stato il grande giorno di Maria De Filippi. La conduttrice è stata ospite del programma di Alfonso Signorini e sono emersi cuoriosi aneddoti. Come la grandissima stima che Tommaso Zorzi prova per lei, ma anche il fatto che Maria abbia fatto da testimone di nozze al primo matrimonio di Stefania Orlando. Poi il “giallo” del mancato saluto a Sonia Lorenzini, vecchia conoscenza di Uomini e Donne. A parlare in queste ore, però, è stata anche un ex concorrente del reality molto amata dal pubblico. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha rilasciato un’intervisto a Libero Quotidiano in cui ha rivelato che sta continuando a seguire le vicende dei vipponi nella Casa. D’altra parte la showgirl calabrese, con la sua storia con Flavio Briatore e i suoi flirt con Pierpaolo Pretelli ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip sempre più sotto i riflettori. Ieri è stato il grande giorno di Maria De Filippi. La conduttrice è stata ospite del programma di Alfonso Signorini e sono emersi cuoriosi aneddoti. Come la grandissima stima che Tommaso Zorzi prova per lei, ma anche il fatto che Maria abbia fatto da testimone di nozze al primo matrimonio di Stefania Orlando. Poi il “giallo” del mancato saluto a Sonia Lorenzini, vecchia conoscenza di Uomini e Donne. A parlare in queste ore, però, è stata anche un ex concorrente del reality molto amata dal pubblico., infatti, ha rilasciato un’intervisto a Libero Quotidiano in cui ha rivelato che sta continuando a seguire le vicende dei vipponi nella Casa. D’altra parte la showgirl calabrese, con la sua storia con Flavio Briatore e i suoi flirt con Pierpaoloha fatto ...

