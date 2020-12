Monza, colpo lampo di mercato: preso Scozzarella dal Parma (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Monza ha mostrato di puntare concretamente a una promozione in Serie A. Il club gestito da Silvio Berlusconi ha inflitto alla concorrenza un duro colpo, raggiungendo un accordo con il Parma per il centrocampista Matteo Scozzarella, punto di riferimento degli emiliani. Gianluca Di Marzio ha lanciato la notizia riportata, tramite i propri account social. Le cifre dell’operazione non sono state rese note, quantomeno attualmente. Il Monza è reduce da 2 vittorie consecutive e si trova in quarta posizione in Serie B: il tandem Berlusconi-Galliani prova ad assaporare la massima serie. Il @ACMonza non si ferma più: preso anche #Scozzarella dal @1913Parmacalcio #calciomercato @Lega B — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilha mostrato di puntare concretamente a una promozione in Serie A. Il club gestito da Silvio Berlusconi ha inflitto alla concorrenza un duro, raggiungendo un accordo con ilper il centrocampista Matteo, punto di riferimento degli emiliani. Gianluca Di Marzio ha lanciato la notizia riportata, tramite i propri account social. Le cifre dell’operazione non sono state rese note, quantomeno attualmente. Ilè reduce da 2 vittorie consecutive e si trova in quarta posizione in Serie B: il tandem Berlusconi-Galliani prova ad assaporare la massima serie. Il @ACnon si ferma più:anche #dal @1913calcio #calcio@Lega B — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) ...

infoitsport : Calciomercato Monza, colpo dal Genoa | C’è la conferma - Sport_Fair : #Calciomercato | #Monza, nuovo colpo di #Galliani per dare l'assalto alla #SerieA - sportface2016 : Colpo di mercato del #Monza: preso #Scozzarella - BombeDiVlad : ?? #Monza: altro colpo in arrivo a centrocampo ?? Ecco #Scozzarella dal #Parma #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - ParmaLiveTweet : Sky - Colpo del Monza: è fatta per l'acquisto di Scozzarella -

Ultime Notizie dalla rete : Monza colpo Calciomercato Monza, colpo dal Genoa | C’è la conferma SerieBnews.com Monza, colpo lampo di mercato: preso Scozzarella dal Parma

Il Monza ha mostrato di puntare concretamente a una promozione in Serie A. Il club gestito da Silvio Berlusconi ha inflitto alla concorrenza un duro colpo, raggiungendo un accordo con il Parma per il ...

Monza, altro colpo: preso Scozzarella dal Parma

Un Monza con le idee chiare sia per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, che sul mercato. E in vista della sessione invernale (inizio ufficiale ...

Il Monza ha mostrato di puntare concretamente a una promozione in Serie A. Il club gestito da Silvio Berlusconi ha inflitto alla concorrenza un duro colpo, raggiungendo un accordo con il Parma per il ...Un Monza con le idee chiare sia per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, che sul mercato. E in vista della sessione invernale (inizio ufficiale ...