Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China (Di martedì 29 dicembre 2020) Le rotte dei vaccini made in China parlano arabo, portoghese, turco; si estendono dall’Indonesia al Golfo Persico, dal Marocco all’Argentina. Mentre Stati Uniti ed Europa avviano le rispettive campagne vaccinali, la Cina intensifica la corsa a piazzare i suoi vaccini – 5 in fase di sperimentazione 3 – nel maggior numero possibile di Paesi. Un’offensiva diplomatica tesa ad ampliare l’influenza e il soft power di Pechino nel delicato mondo pandemico. I due vaccini finora più pubblicizzati dal regime cinese sono quelli sviluppati da Sinopharm e SinoVac: in entrambi i casi, si tratta di vaccini cosiddetti inattivati, che funzionano utilizzando particelle virali non più capaci di replicarsi che vengono riconosciute dal sistema immunitario. Si tratta di un approccio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ledeiinparlano arabo, portoghese, turco; si estendono dall’Indonesia al Golfo Persico, dal Marocco all’Argentina. Mentre Stati Uniti ed Europa avviano le rispettive campagne vaccinali, la Cina intensifica la corsa a piazzare i suoi– 5 in fase di sperimentazione 3 – nel maggior numero possibile di Paesi. Un’offensiva diplomatica tesa ad ampliare l’influenza e il soft power di Pechino nel delicato mondo pandemico. I duefinora più pubblicizzati dal regime cinese sono quelli sviluppati da Sinopharm e SinoVac: in entrambi i casi, si tratta dicosiddetti inattivati, che funzionano utilizzando particelle virali non più capaci di replicarsi che vengono riconosciute dal sistema immunitario. Si tratta di un approccio ...

TuttoMercatoWeb : Dal Brasile - Festa con 500 persone da venerdì fino a fine anno: Neymar nella bufera - RobertoBurioni : In Brasile sperimentano il vaccino cinese, e dichiarano “efficienza sopra il 50%” ma senza dettagli perché così im… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China - HuffPostItalia : Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Brasile Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China L'HuffPost Dal Brasile alla Turchia, le rotte infinite dei vaccini made in China

La comunità scientifica lamenta la mancanza di dati e trasparenza, ma Pechino ha all'attivo test clinici e accordi con decine di Paesi ...

Vera Pizza Day,per 24 ore protagonista in tutti i Continenti

Domenica 17 gennaio, in occasione della Festa di Sant'Antuono, patrono dei pizzaiuoli napoletani, andrà in scena la prima edizione del Vera Pizza Day, Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana. (A ...

La comunità scientifica lamenta la mancanza di dati e trasparenza, ma Pechino ha all'attivo test clinici e accordi con decine di Paesi ...Domenica 17 gennaio, in occasione della Festa di Sant'Antuono, patrono dei pizzaiuoli napoletani, andrà in scena la prima edizione del Vera Pizza Day, Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana. (A ...