Programmi TV di stasera, lunedì 28 dicembre 2020. Su Rai1 Emma Watson e Dan Stevens in «La Bella e la Bestia» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Emma Watson e Dan Stevens in La Bella e la Bestia Rai1, ore 21.35: La Bella e la Bestia Film di Bill Condon del 2017, con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor. Prodotto in Usa. Durata: 123 minuti. Trama: Nel periodo rivoluzionario di fine anni ottanta del XVIII secolo, nel cuore della Francia, un giovane principe vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste sfarzose e balli grandiosi, sfruttando gli introiti delle tasse che arrivano dalla popolazione dei villaggi vicini della regione. Una sera d’inverno, durante un ballo, giunge al castello una vecchia che offre al principe una rosa in cambio di ospitalità, ma viene respinta dal ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 dicembre 2020)e Danin Lae la, ore 21.35: Lae laFilm di Bill Condon del 2017, con, Dan, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor. Prodotto in Usa. Durata: 123 minuti. Trama: Nel periodo rivoluzionario di fine anni ottanta del XVIII secolo, nel cuore della Francia, un giovane principe vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste sfarzose e balli grandiosi, sfruttando gli introiti delle tasse che arrivano dalla popolazione dei villaggi vicini della regione. Una sera d’inverno, durante un ballo, giunge al castello una vecchia che offre al principe una rosa in cambio di ospitalità, ma viene respinta dal ...

Notiziedi_it : Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 28 dicembre 2020 - zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 27 dicembre 2020. Su Rai1 Lily James e Cate Blanchett in «Cenerentola» -… - zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 27 dicembre 2020. Su Rai1 Lily James e Cate Blanchett in «Cenerentola» -… - reginastefy : quali sono i programmi per stasera? - CasilinaNews : Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 27 dicembre 2020 -