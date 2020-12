“Non si può sopravvivere più di 15 minuti”: si teme strage di pescatori affondati nelle acque ghiacciate (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vanno avanti le ricerche dei 15 pescatori affondati nelle acque ghiacciate del mare di Barents, a largo della Russia. La vita di 15 pescatori russi è in grosso pericolo dopo che la loro imbarcazione è stata capovolta da una tempesta artica nel Mare di Barents. Il vascello era partito dalle coste della Russia e si era diretto a largo quando è stato travolto da una tempesta di neve in mare aperto. La violenza delle raffiche di vento ha generato delle onde di almeno 4 metri che alla lunga hanno fatto capovolgere ed affondare la barca. I marinai a bordo hanno fatto in tempo a mandare la richiesta di soccorso, ma probabilmente non a mettersi in salvo. Solamente due dei diciassette pescatori a bordo sono stati già portati in salvo da un‘imbarcazione di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vanno avanti le ricerche dei 15del mare di Barents, a largo della Russia. La vita di 15russi è in grosso pericolo dopo che la loro imbarcazione è stata capovolta da una tempesta artica nel Mare di Barents. Il vascello era partito dalle coste della Russia e si era diretto a largo quando è stato travolto da una tempesta di neve in mare aperto. La violenza delle raffiche di vento ha generato delle onde di almeno 4 metri che alla lunga hanno fatto capovolgere ed affondare la barca. I marinai a bordo hanno fatto in tempo a mandare la richiesta di soccorso, ma probabilmente non a mettersi in salvo. Solamente due dei diciassettea bordo sono stati già portati in salvo da un‘imbarcazione di ...

matteosalvinimi : ... un po’ del loro tempo per portare una parola buona, una carezza, un sorriso. Piccoli gesti che ci ricordano la… - RobertoBurioni : Mi si rinfaccia questa affermazione del 31/10 che è CORRETTA, perché allora non avevamo dati sull'efficacia dei vac… - RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - AndreaGirardire : @Scacciavillani @GabrieleIuvina1 (lo so, quest'ultima cosa non l'hai capita granché, ma vabbé dopotutto sei de sini… - bncstefano : @PragmaticoI @fabbricainter Perché Eriksen non può giocare il quel ruolo? Me lo domando da quando è arrivato all'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it