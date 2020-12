Dakar | tutto pronto per l’edizione Classic

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche in, la nostalgia ha avuto la meglio. Per soddisfare le richieste dei tanti fan che inneggiavano ad un ritorno delle antiche vetture, si disputerà un’edizione speciale della. Edizione che vedrà protagonista le vetture che hanno fatto la storia di questo sport, dal 1979 al 2000, ilda disputare in 12 tappe.: nuovo percorso per far rivivere il passato Laavrà luogo in Arabia Saudita dal 3 al 15 gennaio 2021. Il percorso però è stato ridisegnato e adattato al meglio per evitare complicazioni o problemi per le vetture. Le vetture che correranno infatti, non sono provviste di aggiornamenti e motori come quelle moderne. Inoltre, anche per la sicurezza, non presentano gli stessi standard degli ultimi modelli. Ecco perché il percorso è stato ...