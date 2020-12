Com’è andato il “Vaccine Day” in Unione europea (Di lunedì 28 dicembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Domenica 27 dicembre in Unione europea è stato il V-Day (Vaccine Day), la giornata con cui è stato ribattezzato l’inizio della campagna di vaccinazione anti Covid-19 in tutti i 27 stati membri. Solo il giorno prima, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva annunciato su Twitter che il vaccino Pfizer-BioNTech era stato consegnato a tutti i paesi, definendo il momento come una prova di “toccante unità” per l’Ue. Ungheria e Slovacchia non hanno voluto aspettare il V-Day coordinato e hanno dato avvio alle vaccinazioni lo stesso sabato 26 dicembre. https://twitter.com/vonderleyen/status/1342751465274806273 Le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer sono arrivate anche nei centri di somministrazione italiani che hanno già iniziato a iniettarle ad alcuni medici e ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Domenica 27 dicembre inè stato il V-Day (Day), la giornata con cui è stato ribattezzato l’inizio della campagna di vaccinazione anti Covid-19 in tutti i 27 stati membri. Solo il giorno prima, la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen aveva annunciato su Twitter che il vaccino Pfizer-BioNTech era stato consegnato a tutti i paesi, definendo il momento come una prova di “toccante unità” per l’Ue. Ungheria e Slovacchia non hanno voluto aspettare il V-Day coordinato e hanno dato avvio alle vaccinazioni lo stesso sabato 26 dicembre. https://twitter.com/vonderleyen/status/1342751465274806273 Le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer sono arrivate anche nei centri di somministrazione italiani che hanno già iniziato a iniettarle ad alcuni medici e ...

chetempochefa : 'Bambini, non c'è niente di cui dovete preoccuparvi. Non molto tempo fa ho fatto un viaggio al Polo Nord. Sono anda… - GassmanGassmann : Allora,poi sono andato. Nessuno mi ha fermato, ma mi ero portato tutto: auto certificazione, documento , mascherina… - teatrolafenice : ?? Mentre vi stiamo preparando un evento proprio per il giorno di Natale per quanti se lo fossero perso il Concerto… - kim_komi_ : RT @RAINB0SE0K: come dimenticare dispatch che spiò jungkook cercando di buttarlo in un dating scandal e scoprirono invece che era andato a… - rodillas69 : RT @dukana2: Se ne è andato il delinquente Marco #Brun di #Shell ??ed è arrivato un altro ancora più delinquente!!! ??CHE VUOLE INVESTIRE LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è andato Come risollevarsi dopo una relazione che finisce: i consigli del mental coach Dario Silvestri Fortune Italia