Paura in montagna, ragazza di 22 anni colpita alla testa da un sasso caduto dall'alto (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 10.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente avvenuto in Valle di San Liberale , sul Monte Grappa in provincia di Treviso , lungo il sentiero numero 151. Una giovane escursionista,... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Alle 10.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente avvenuto in Valle di San Liberale , sul Monte Grappa in provincia di Treviso , lungo il sentiero numero 151. Una giovane escursionista,...

regioneFVGit : RT @igersfvg: Il giorno di Santo Stefano è solitamente dedicato alle gite in montagna, ma quest’anno, viste le restrizioni, saranno in poch… - igersfvg : Il giorno di Santo Stefano è solitamente dedicato alle gite in montagna, ma quest’anno, viste le restrizioni, saran… - alexbra67 : @Cavalodiritorno assolutamente no ma si è trovato sommerso da commenti incazzati e furbamente ha messo il video di… - GelmiEleonora : momento ricordo: ero in montagna con mia madre a camminare. ad un certo punto sta mucca mi ha iniziato a seguire (… - Robertolosanno : @fanpage Fare i compiacenti è la cosa più facile. E invece Roberto è lineare. Non puoi scrivere un libro come Grida… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura montagna Paura in montagna, una donna di 40 anni colpita da un malore. In azione il soccorso alpino il Dolomiti Paura sul Monte Grappa, ragazza di 22 anni colpita alla testa da un sasso caduto dall'alto

Alle 10.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente avvenuto in Valle di San Liberale, sul Monte Grappa in provincia di Treviso, lungo il sentiero numero 151. Una ...

Una caccia carica di terrore: Carona e la leggenda della “baita della capra”

La valle di Carona è forse una delle aree più frequentate dagli escursionisti bergamaschi. Salendo dal paesino brembano, gli appassionati di montagna hanno l’opportunità di raggiungere mete ambite, da ...

Alle 10.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente avvenuto in Valle di San Liberale, sul Monte Grappa in provincia di Treviso, lungo il sentiero numero 151. Una ...La valle di Carona è forse una delle aree più frequentate dagli escursionisti bergamaschi. Salendo dal paesino brembano, gli appassionati di montagna hanno l’opportunità di raggiungere mete ambite, da ...