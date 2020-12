Everton al secondo posto | Ancelotti | “Non me lo aspettavo”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quattro vittorie consecutive,e ventinove punti. L’è una delle protagoniste di questa prima fase di Premier League 2020/2021 e il tecnico Carlonon nasconde la soddisfazione. Nel post gara del match vinto per 1-0 contro lo Sheffield, il tecnico italiano si dichiara “soddisfatto” pur ammettendo che “non ce l’aspettavamo all’inizio della stagione, ma ora che siamo in questa posizione vogliamo rimanerci“. Poi ha messo in guardia i suoi: “Le cose cambiano velocemente in questo campionato: abbiamo avuto un inizio fantastico e poi ci sono state alcune partite in cui siamo calati, ma ora ci siamo ripresi. Speriamo di poter continuare così anche a gennaio”. SportFace.