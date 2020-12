Clamorosa gaffe di Insinna a L'Eredità: "Ignoranti" - (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galici gaffe storica di Flavio Insinna a L'Eredità: sbaglia di 8 anni sulla morte di Camillo Benso conte di Cavour e il web non lo perdona Flavio Insinna e il suo programma del preserale di Rai1 non si sono fermati nemmeno durante le feste di Natale ma proprio nella puntata del 25 dicembre, il conduttore si è reso protagonista di uno scivolone che gli sta costando un'accesa polemica sui social. Il primo ad accorgersi della gaffe di Flavio Insinna a L'Eredità è stato Mario Adinolfi, che l'ha immediatamente segnalato su Facebook. Il risultato è stato una pioggia di critiche che sono arrivate addosso a Flavio Insinna, che ancora non ha replicato. La domanda che è costata la gaffe a Flavio Insinna ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galicistorica di Flavioa L': sbaglia di 8 anni sulla morte di Camillo Benso conte di Cavour e il web non lo perdona Flavioe il suo programma del preserale di Rai1 non si sono fermati nemmeno durante le feste di Natale ma proprio nella puntata del 25 dicembre, il conduttore si è reso protagonista di uno scivolone che gli sta costando un'accesa polemica sui social. Il primo ad accorgersi delladi Flavioa L'è stato Mario Adinolfi, che l'ha immediatamente segnalato su Facebook. Il risultato è stato una pioggia di critiche che sono arrivate addosso a Flavio, che ancora non ha replicato. La domanda che è costata laa Flavio...

infoitcultura : L'eredità, clamorosa gaffe su Cavour: il dettaglio non sfugge ai social - twFlavio51 : RT @CorSport: L'#eredità, clamorosa gaffe su #Cavour: il dettaglio non sfugge ai social ?? - Fprime86 : RT @CorSport: L'#eredità, clamorosa gaffe su #Cavour: il dettaglio non sfugge ai social ?? - CorSport : L'#eredità, clamorosa gaffe su #Cavour: il dettaglio non sfugge ai social ?? - infoitcultura : L’Eredità, clamorosa gaffe durante il programma: ma stavolta sotto accusa sono gli autori -