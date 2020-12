Oroscopo Scorpione 2021 – Un anno di passaggio (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ecco le anticipazioni dell’Oroscopo 2021 dedicato allo Scorpione. Ti aspetta un anno piuttosto agitato, quasi controverso. Avrai la smania di fare, di esplorare nuovi orizzonti, ma dovrai essere pronto a reagire, se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Giove e Saturno ti spingeranno a liberarti di molti pesi inutili. Preparati a vivere un anno di sfide, di nervosismo e qualche momento di austerità. Un anno di passaggio necessario a vivere un 2022 più felice. Oroscopo 2021 – Amore Secondo l’Oroscopo 2021 servirà estrema cautela nei mesi in cui Marte sarà in opposizione, perché sarà facile imbattersi in qualche problema con il partner, una discussione di troppo. I single ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ecco le anticipazioni dell’dedicato allo. Ti aspetta unpiuttosto agitato, quasi controverso. Avrai la smania di fare, di esplorare nuovi orizzonti, ma dovrai essere pronto a reagire, se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Giove e Saturno ti spingera liberarti di molti pesi inutili. Preparati a vivere undi sfide, di nervosismo e qualche momento di austerità. Undinecessario a vivere un 2022 più felice.– Amore Secondo l’servirà estrema cautela nei mesi in cui Marte sarà in opposizione, perché sarà facile imbattersi in qualche problema con il partner, una discussione di troppo. I single ...

Scorpione_astro : 24/dic/2020: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - WowNotizie : Oroscopo di Sabato 19 Settembre: previsioni per tutti i segni zodiacali su salute, amore, lavoro e denaro. Nuove te… - Scorpione_astro : 24/dic/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 24/dic/2020: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 24/dic/2020: Numeri fortunati => Per saperne di più: -