Chico Forti: chi è il produttore accusato di omicidio in USA

Il suo caso ha scosso l'opinione italiana per 20 anni, ma ora Chico Forti sta finalmente tornando in Italia. Chico Forti sta finalmente tornando in Italia. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio tramite il suo profilo Facebook. La notizia è arrivata dopo che il governatore della Florida ha accolto l'istanza di Forti di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con la possibilità di essere trasferito in Italia dopo oltre vent'anni di detenzione negli Stati Uniti. Ma chi è Chico Forti? All'anagrafe Enrico Forti, nato a Trento, è un ex produttore televisivo ed ex velista italiano. Ha partecipato a sei mondiali e due europei di windsurf e ...

