Rai taglia un programma storico: “Durerà solo mezz’ora” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai ha deciso di tagliare un programma storico del mondo della televisione, l’annuncio ufficiale in diretta: “Durerà soltanto mezz’ora.” La notizia è ufficiale ed ha subito fatto il giro del web: la Rai per la giornata di domani, ossia la vigilia di Natale, ha deciso di tagliare un programma storico della mattina che, invece, Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai ha deciso dire undel mondo della televisione, l’annuncio ufficiale in diretta: “soltanto.” La notizia è ufficiale ed ha subito fatto il giro del web: la Rai per la giornata di domani, ossia la vigilia di Natale, ha deciso dire undella mattina che, invece,

anticalc10 : RT @ellepuntopi: L’implosione di Téléfoot è la prima tessera di un domino destinato a investire il calcio europeo [...] Anche perché in Ita… - ginolat76 : RT @ellepuntopi: L’implosione di Téléfoot è la prima tessera di un domino destinato a investire il calcio europeo [...] Anche perché in Ita… - cristhianebasta : RT @ellepuntopi: L’implosione di Téléfoot è la prima tessera di un domino destinato a investire il calcio europeo [...] Anche perché in Ita… - strelnik : RT @ellepuntopi: L’implosione di Téléfoot è la prima tessera di un domino destinato a investire il calcio europeo [...] Anche perché in Ita… - HCE__ : RT @ellepuntopi: L’implosione di Téléfoot è la prima tessera di un domino destinato a investire il calcio europeo [...] Anche perché in Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai taglia Elettra Lamborghini censurata a The Voice Senior, la Rai taglia la lezione di twerking Tv Fanpage La lavagna tattica non salverà il calcio

Dopo avere demonizzato per decenni i tifosi per costruire un calcio sempre più televisivo, imponendo tra l’altro una narrazione insostenibile costruita su highlights, replay e lavagne tattiche, oggi i ...

“Smetto quando voglio”, film su Rai Movie

“ Smetto quando voglio ” è il titolo del film di Sidney Sibilia in onda su Rai Movie martedì 22 dicembre 2020 alle ore 21.10. Nel cast Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Li ...

Dopo avere demonizzato per decenni i tifosi per costruire un calcio sempre più televisivo, imponendo tra l’altro una narrazione insostenibile costruita su highlights, replay e lavagne tattiche, oggi i ...“ Smetto quando voglio ” è il titolo del film di Sidney Sibilia in onda su Rai Movie martedì 22 dicembre 2020 alle ore 21.10. Nel cast Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Li ...