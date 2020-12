Manovra | la Camera conferma la fiducia | 314 sì | 230 no e 2 astenuti

TgLa7 : L'Aula della #Camera conferma la fiducia al governo sulla #Manovra economica con 314 voti a favore, 230 contrari e… - Agenzia_Ansa : #Manovra: alla Camera il governo pone la fiducia #ANSA - luigidimaio : 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Manovra: la Camera conferma la fiducia con 314 voti a favore. #ANSA - akipopilo : RT @dottorbarbieri: + GOVERNO OTTIENE LA FIDUCIA ALLA #OPENCAMERA SULLA #LEGGEDIBILANCIO + L’aula della Camera ha espresso la fiducia sul t… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Camera

Manovra in Parlamento. Ok della Camera al testo con 314 voti favorevoli. Il provvedimento è atteso al Senato. ROMA – Manovra in Parlamento. La Legge di Bilancio ha superato l’ostacolo della Camera con ...La Camera ha approvato con 314 voti a favore, 230 contrari e 2 astenuti la questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 202 ...