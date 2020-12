Le pagelle del Benevento – Caprari e Letizia | è una notte magica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUdine – Ilvince alla Dacia Arena grazie a un’altra prestazione convincente. Ledei giallorossi dopo il 2-0 rifilato all’Udinese: Montipò 6: Graziato due volte da Lasagna, avventato nella gestione di un rinvio nel primo tempo. Nel finale esce con tranquillità e guadagna secondi di platino7,5: Non parte concentrato perdendosi Lasagna, ma poi sfodera un’altra partita perfetta. Terzo gol in campionato per il partenopeo che toglie le ragnatele dalla porta di Musso. Reattivo e deciso nei contrasti. Un valore aggiunto. Tuia 6,5: Una sicurezza in coppia con Glik. Tempismo ed efficienza, oltre che gestione pulita del pallone nella costruzione dal basso. Glik 7: Ormai non fa più notizia, il suo corpo è un meccanismo perfetto, una catapulta. Doveva solo stare attento alle fughe di Lasagna, ...