Picchiato e ucciso dalla Polizia: Ernie Serrano come George Floyd

Picchiato a sangue con un bastone mentre era tenuto sotto custodia dalla Polizia: così è morto il 33enne Ernie Serrano. Un nuovo caso di violenza delle forze dell'ordine che scuote l'America. Ernie Serrano è morto a soli 33 anni dopo essere stato arrestato per aggressione con un'arma letale a seguito di un incidente che ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Picchiato a sangue con un bastone mentre era tenuto sotto custodia dalla Polizia: così è morto il 33enne Ernie Serrano.

Vendrame picchiato da un automobilista: “Non si può pedalare e avere paura”

Non bastano i quasi 300 ciclisti uccisi ogni anno sulla strada. Non bastano le migliaia di utenti deboli che subiscono pesantemente, per tutta la vita, le conseguenze di un incidente stradale. È ...

Non bastano i quasi 300 ciclisti uccisi ogni anno sulla strada. Non bastano le migliaia di utenti deboli che subiscono pesantemente, per tutta la vita, le conseguenze di un incidente stradale.