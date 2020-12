Manchester Utd-Leeds, Bruno Fernandes diretto a “Old Trafford”: la figlia non lo lascia andare, la scena diventa virale (Di martedì 22 dicembre 2020) Non siamo di certo abituati a vedere siparietti di questo tipo nel mondo del calcio e in generale nello sport, ma nella quotidianità dei vari calciatori e sportivi succede probabilmente, e con assidua frequenza, anche questo.VIDEO Pogba, nuova vita al Manchester United con Bruno Fernandes? Numeri e curiosità…L'episodio in questione ha come protagonista la figlioletta di Bruno Fernandes, colonna portante del Manchester United. La piccola ha però rischiato di incidere negativamente sulla prestazione dei Red Devils visto che ha provato ad impedire al papà di raggiungere i propri compagni di squadra in vista del match contro il Leeds. Il post social, con tanto di video girato dalla moglie, testimonia come il portoghese abbia faticato per la lasciare la ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Non siamo di certo abituati a vedere siparietti di questo tipo nel mondo del calcio e in generale nello sport, ma nella quotidianità dei vari calciatori e sportivi succede probabilmente, e con assidua frequenza, anche questo.VIDEO Pogba, nuova vita alUnited con? Numeri e curiosità…L'episodio in questione ha come protagonista la figlioletta di, colonna portante delUnited. La piccola ha però rischiato di incidere negativamente sulla prestazione dei Red Devils visto che ha provato ad impedire al papà di raggiungere i propri compagni di squadra in vista del match contro il. Il post social, con tanto di video girato dalla moglie, testimonia come il portoghese abbia faticato per lare la ...

Inter: l’anomalia di Eriksen: record di presenze nel 2020 (54), anche se Conte lo usa con il contagocce

A Londra Eriksen si era affermato con 305 partite disputate, 35 reti e un rendimento quasi da top player, ma su di lui ci sono anche Manchester United, Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

