L'Arsenal ora rischia la retrocessione (Di martedì 22 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

ETGazzetta : C’era una volta l’#Arsenal: ora i #Gunners rischiano addirittura la retrocessione - Winthor52778560 : @BortoneMauro @juventibus @Pirlo_official In realtà all'Arsenal molte presenze... Ora è meno giovane ma ha avuto co… - LucaParry85 : @DomMilan007 @DavideZancky si era già mezzo rovinato ad accettare il real, ora però l'arsenal lo sta trattando come il real trattava bale - Edorsi53 : @corradone91 Con tutto il rispetto per #Allegri, che vanta un palmares d'eccellenza, non mi sembra che la… - DP_CMJ : Di Canio su Ramsey: «All’Arsenal era un giocatore forte ma indisciplinato. Ora ha itempi giusti per legare centroca… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal ora C’era una volta l’Arsenal: ora i Gunners rischiano la retrocessione La Gazzetta dello Sport Premier League: Goleada dello United al Leeds , con doppietta di McTominay

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, ha realizzato una doppietta nei primi tre minuti della gara vinta 6-2 contro il Leeds Nel big match il Leicester è andato a vincere per 2-0 in ca ...

Dalla beneficenza per il Covid al calcio, ecco il meglio di Twitch nel 2020

La crescita del servizio nel periodo della quarantena forzata è stata esplosiva e dagli streamer sono arrivati contenuti di tutti i generi, dall'arte al cinema, dallo sport alla musica, oltre naturalm ...

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, ha realizzato una doppietta nei primi tre minuti della gara vinta 6-2 contro il Leeds Nel big match il Leicester è andato a vincere per 2-0 in ca ...La crescita del servizio nel periodo della quarantena forzata è stata esplosiva e dagli streamer sono arrivati contenuti di tutti i generi, dall'arte al cinema, dallo sport alla musica, oltre naturalm ...