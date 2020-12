Buon compleanno Elisabetta Picchi | Carla Bruni | Morgan…

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) …Akihito, Luca Giurato, Ugo Zampetti, Vicente del Bosque, Graziano Cesari, Vito, Gai Mattiolo, Pietro Zammuto, Tommaso Bellazzini, Robert Antonioli, Stefania Favole… Oggi 23 dicembre compiono gli anni:, manager; Gino Todisco, letterato, filologo, linguista; Luigi Frigerio, ex calciatore; Maria Tipo, pianista; Francesco Bizzai, ex calciatore; Akihito, ex imperatore del Giappone; Silvano Micele, politico; Franco Zaglio, ex calciatore Lazio, Roma, Inter, allenatore; Luca Giurato, giornalista, conduttore tv; Alberto Novelli, ex calciatore, allenatore; Guerrino Maculan, cuoco; Natale Massara, sassofonista, arrangiatore; Gianni Ambrosio, vescovo; Michele Ventura, politico; Maurizio Amati, produttore cinema; Wesley Clark, generale; Paolo Lombardi, attore doppiatore. Inoltre, compiono gli anni: Isabella Seràgnoli, imprenditrice; Rosalba ...