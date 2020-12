Arriva anche a Casavatore il tampone solidale (Di martedì 22 dicembre 2020) . Nella giornata di oggi e nella mattina di domani, grazie all’impegno delle associazioni La fiammella e Sadisa, in molti hanno potuto effettuare un tampone senza pagare nulla e avvicinarsi così più serenamente alle festività natalizie Circa un centinaio gli indigenti che si sono recati nello spazio polivalente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) . Nella giornata di oggi e nella mattina di domani, grazie all’impegno delle associazioni La fiammella e Sadisa, in molti hanno potuto effettuare unsenza pagare nulla e avvicinarsi così più serenamente alle festività natalizie Circa un centinaio gli indigenti che si sono recati nello spazio polivalente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Il coronavirus arriva anche in Antartide, 36 contagi in una base - SkySport : ?? FULMINE LEAO ?? Il vantaggio del Milan arriva dopo 6”76! RAFA LEAO ENTRA NELLA STORIA DELLA SERIE A: è il gol pi… - Corriere : Il coronavirus arriva anche in Antartide, 36 contagi in una base - monetberm : ed ecco che quando arriva la sera arriva anche la tosse - giannisibilla : YouTube mi manda in automatico questo video. Anche se lo conosco a memoria, quando arriva Prince io: ???? -