Tutti contro Orban Listone in Ungheria per le politiche 2022

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Insei partiti di opposizione hanno annunciato che si coalizzeranno nel tentativo di spodestare il primo ministro, Viktor, e il suo partito al governo Fidesz nelle elezioni nazionali del. Domenica i partiti hanno concordato formalmente di esprimere un unico candidato congiunto per opporsi a Fidesz in ciascuno dei 106 distretti elettorali ungheresi e di candidarsi con un’unica lista elettorale. Inoltre, i sei terranno le elezioni primarie per selezionare un candidato premier congiunto per correre, che ha vinto tre elezioni consecutive e guida il paese dal 2010. I sei partiti ‘alleati’ rappresentano areediverse e includono il liberale Momentum, il partito di desta Jobbik e quello dei Verdi, Dialogue. In una nota congiunta hanno riferito che la ...