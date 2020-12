Si nascondono dietro a un furgone per non farsi vedere | ma i carabinieri li scoprono | dalle tasche spunta la droga

(Di lunedì 21 dicembre 2020) JESI - Alla vista dei, si sono nascostiun, ma non sono riusciti ad evitare il controllo. Ora sono guai per due ragazzi di vent'anni, italiani, denunciati dai militari della ...

Corriere Adriatico

JESI – Alla vista dei carabinieri, si sono nascosti dietro un furgone, ma non sono riusciti ad evitare il controllo. Ora sono guai per due ragazzi di vent'anni, italiani, denunciati dai militari della ...JESI – Alla vista dei carabinieri, si sono nascosti dietro un furgone, ma non sono riusciti ad evitare il controllo. Ora sono guai per due ragazzi di vent'anni, italiani, denunciati dai militari della ...