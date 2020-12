Recovery Plan, Conte accelera: “In gioco credibilità Paese in UE” (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo riprendere con la massima lena la discussione sul Recovery Plan. Si può discutere di tutto, ma dobbiamo discutere nel merito, ne va della credibilità del Paese in UE. Non ci possiamo permettere distrazioni“. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte intervenendo all’inaugurazione del Data Center di Modena. Confermando il nuovo giro di incontri con i partiti di maggioranza, il Presidente del Consiglio ha chiarito che “non ci possiamo permettere ritardi” e “dobbiamo trovare presto una sintesi efficace”. Bisogna fare in fretta e, soprattutto, bisogna fare bene. Il Recovery Plan – sottolinea Conte – “dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo riprendere con la massima lena la discussione sul. Si può discutere di tutto, ma dobbiamo discutere nel merito, ne va delladelin UE. Non ci possiamo permettere distrazioni“. Lo ha detto il Premier Giuseppeintervenendo all’inaugurazione del Data Center di Modena. Confermando il nuovo giro di incontri con i partiti di maggioranza, il Presidente del Consiglio ha chiarito che “non ci possiamo permettere ritardi” e “dobbiamo trovare presto una sintesi efficace”. Bisogna fare in fretta e, soprattutto, bisogna fare bene. Il– sottolinea– “dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – E' stato fissato per domani alle 11, a quanto si apprende, l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte sul Recovery p ...

