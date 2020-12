Michele Merlo supporta il suo ex maestro Morgan, che però non reagisce come previsto: “Maledetto” (Di domenica 20 dicembre 2020) Settimane difficili per Morgan, che dopo non essere stato scelto tra i big di Sanremo ha sclerato ed è stato fatto fuori da Sanremo Giovani. Tra i tanti messaggi di vicinanza per l’artista, ieri è arrivato anche quello di un suo ex allievo di Amici, Michele Merlo. Il fu Mike Bird e Cinamaboy (sì, avete letto bene) ha commentato un post del cantautore scrivendo: “Ti voglio bene“. Morgan però non ha reagito in maniera tranquilla ed ha rivangato il passato burrascoso con Michele Merlo ad Amici (dove fu cacciato). “Mi vuoi bene ma mi hai fatto male male tu ti penti io lo accetto ma ti dico Maledetto che se ci arrivavi prima eravamo più contenti tu con i contanti a fati bello tra i cantanti io con ancora tutti quanti i denti invece hai fatto il bullo ... Leggi su biccy (Di domenica 20 dicembre 2020) Settimane difficili per, che dopo non essere stato scelto tra i big di Sanremo ha sclerato ed è stato fatto fuori da Sanremo Giovani. Tra i tanti messaggi di vicinanza per l’artista, ieri è arrivato anche quello di un suo ex allievo di Amici,. Il fu Mike Bird e Cinamaboy (sì, avete letto bene) ha commentato un post del cantautore scrivendo: “Ti voglio bene“.non ha reagito in maniera tranquilla ed ha rivangato il passato burrascoso conad Amici (dove fu cacciato). “Mi vuoi bene ma mi hai fatto male male tu ti penti io lo accetto ma ti dicoche se ci arrivavi prima eravamo più contenti tu con i contanti a fati bello tra i cantanti io con ancora tutti quanti i denti invece hai fatto il bullo ...

