Boscaglia | “C’è rammarico | tutto sulle mie scelte Dovevamo essere più lucidi”

Parola a Roberto Boscaglia. Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Vibonese, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza", ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Noi abbiamo creato quattro palle-gol nitide, abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco in mano e purtroppo siamo stati troppo precipitosi nella parte finale dell'azione. E' una partita che ci lascia grande rammarico, ma dobbiamo continuare con questo spirito e provare a vincere le gare fino all'ultimo come oggi - ha spiegato Boscaglia -. La Vibonese ha sempre creato tanto anche contro le prime tre delle classe e oggi invece solo una, oggi Dovevamo essere più lucidi con il possesso palla."

