Quaderni di ieri | oggi e domani

(Di domenica 20 dicembre 2020) Lettera Q. Quasi quasi mi auto convinco di essere una persona qualsiasi. Quasi quasi me la cavo. «Quasi quasi ti ho tradito e mi sono divertito» (Discotecalabirinto, Subsonica, 1999). «Dimmi quando tu verrai, dimmi quando quando quando» (Tony Renis, 1962).. Ritrovare almeno un quaderno del passato, rileggerlo dalla prima all’ultima pagina, ridere. In caso negativo – tutto già buttato, bruciato, abbandonato altrove – iniziare un quaderno nuovo, del presente, per riderne un. Quando sarà il tempo di. L'articolo proviene da il manifesto.