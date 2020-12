Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (4) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - I parenti oggi hanno incontrato per gli auguri di Natale anche il vescovo di Mazara, monsignor Domenico Mogavero. Che in questi tre mesi non li ha mai abbandonati. "Non sono più prigionieri, ora sono uomini liberi. Ma quando domani li rivedrete vi prego di non lasciarvi condizionare dai loro racconti: hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, ma per favore non fate loro domande ma accogliete il loro dolore e trasfiguratelo col vostro affetto. Con il vostro silenzio e la vostra dignità di madri e di mogli", dice il vescovo ai parenti. "Tutto questo sia il complemento, il punto finale, il decoro finale di una gioia grande - dice - altrimenti guastiamo tutto". Nel pomeriggio i parenti hanno potuto incontrare, seppure solo virtualmente, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sala consiliare. Ma la moglie di Bernardo Salvo ha preferito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - I parenti oggi hanno incontrato per gli auguri di Natale anche il vescovo di, monsignor Domenico Mogavero. Che in questi tre mesi non li ha mai abbandonati. "Non sono più prigionieri, ora sono uomini liberi. Ma quando domani li rivedrete vi prego di non lasciarvi condizionare dai loro racconti: hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, ma per favore non fate loro domande mate il loro dolore e trasfiguratelo col vostro affetto. Con il vostro silenzio e la vostra dignità di madri e di mogli", dice il vescovo ai parenti. "Tutto questo sia il complemento, il punto finale, il decoro finale di una gioia grande - dice - altrimenti guastiamo tutto". Nel pomeriggio i parenti hanno potuto incontrare, seppure solo virtualmente, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sala consiliare. Ma la moglie di Bernardo Salvo ha preferito ...

