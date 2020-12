I rapimenti in Messico sono ancora un grosso problema (Di sabato 19 dicembre 2020) Soprattutto a San Fernando, dove spesso i familiari si organizzano per farsi giustizia da soli visto che la polizia rimane indifferente Leggi su ilpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Soprattutto a San Fernando, dove spesso i familiari si organizzano per farsi giustizia da soli visto che la polizia rimane indifferente

LucianaCiolfi : RT @ilpost: I rapimenti in Messico sono ancora un grosso problema - ilpost : I rapimenti in Messico sono ancora un grosso problema - Giovantoniotw : RT @gzibordi: storia di una madre messicana che passa anni e anni a cercare da sola tutti i killer della figlia rapita per riscatto e uccis… - gzibordi : storia di una madre messicana che passa anni e anni a cercare da sola tutti i killer della figlia rapita per riscat… -

Ultime Notizie dalla rete : rapimenti Messico La donna che si è trasformata in detective e ha fatto arrestare gli assassini della figlia Today.it Una mamma determinata trova e fa arrestare gli assassini di sua figlia

Il rapimento della figlia A Tamaulipas, San Fernando in Messico, la giovane Karen Salinas, adolescente, era stata fatta scendere dalla sua auto ed è stata rapita in pieno giorno da una banda locale.

Tigers are not afraid di Issa López: il Blu Ray Midnight Factory

La regista messicana ci ricorda il numero delle persone scomparse in Messico dal 2006 sino ad oggi ... saranno loro a dirle che probabilmente è stata vittima di un rapimento per traffici illeciti. La ...

Il rapimento della figlia A Tamaulipas, San Fernando in Messico, la giovane Karen Salinas, adolescente, era stata fatta scendere dalla sua auto ed è stata rapita in pieno giorno da una banda locale.La regista messicana ci ricorda il numero delle persone scomparse in Messico dal 2006 sino ad oggi ... saranno loro a dirle che probabilmente è stata vittima di un rapimento per traffici illeciti. La ...