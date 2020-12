"Ha funzionato", "È fallimento" Virologo adesso smonta Conte (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Il metodo a colori ha funzionato? Giuseppe Conte in conferenza ha rivendicato quel sistema, il Virologo Pregliasco riconosce il fallimento delle misure Le dichiarazioni di Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri sera sono invecchiate troppo in fretta e non troppo bene. Per il presidente del Consiglio, le misure adottate dal governo mediante "il metodo a zone, hanno funzionato, riportando sotto controllo la curva di contagio. Questo metodo ha evitato un lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato il tessuto economico e sociale del Paese". Già durante la conferenza stampa in molti hanno sollevato dubbi sulle sue parole. "Se il sistema a zone ha funzionato, perché torniamo tutti in zona rossa?", si sono chiesti in tanti sui ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Il metodo a colori ha? Giuseppein conferenza ha rivendicato quel sistema, ilPregliasco riconosce ildelle misure Le dichiarazioni di Giuseppedurante la conferenza stampa di ieri sera sono invecchiate troppo in fretta e non troppo bene. Per il presidente del Consiglio, le misure adottate dal governo mediante "il metodo a zone, hanno, riportando sotto controllo la curva di contagio. Questo metodo ha evitato un lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato il tessuto economico e sociale del Paese". Già durante la conferenza stampa in molti hanno sollevato dubbi sulle sue parole. "Se il sistema a zone ha, perché torniamo tutti in zona rossa?", si sono chiesti in tanti sui ...

