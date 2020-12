Amici 20 | Arisa “salva” così un’allieva | non era mai successo prima

(Di sabato 19 dicembre 2020) Succede qualcosa di mai vistoad20, dove, professoressa di canto,una propria allieva da una sfida in un modo tutto nuovo Continua il grande… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Marco Deiana su BlogLive.it.

XFactor_Italia : Congratulazioni e in bocca al lupo ai nostri amici che calcheranno il palco di #Sanremo2021 ?? @ARISA_OFFICIAL,… - IsaeChia : ‘#Amici20’, puntata del 19/12/2020: #Arisa ‘giustifica’ #AriannaGianfelici che decide comunque di sostenere la sfid… - stef155204_ : ARISA INSEGNACI A VIVERE #Amici2020 #amici - GiuseppeCrie : @RudyZerbi MI DISPIACE MA ARISA E RAFFAELE TI HANNO STESO CON ORO. #amici - sangio_amici : #Amici20 Arisa mi spaventi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Arisa

Amici 20, Anna Pettinelli contro Arisa per Arianna Gianfelici: "Se cominciamo a giustificare..." Nuovo scontro tra i professori di Amici 20, nello ...Giornata particolarmente positiva per Arianna Gianfelici , la cantante da poco passata ad avere Arisa come insegnante al posto di Rudy Zerbi .