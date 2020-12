Quanto guadagnano Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi? Le presunte cifre choc (Di venerdì 18 dicembre 2020) Compensi choc quelli richiesti da Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi per una sponsorizzazione social. L’argomento croccantissimo è stato tirato fuori dal mio amatissimo VeryInutilPeople che ha scovato una giovane imprenditrice alla prese con il suo nuovo brand e la ricerca di sponsor. Compensi da capogiro per Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Compensiquelli richiesti daDeper una sponsorizzazione social. L’argomento croccantissimo è stato tirato fuori dal mio amatissimo VeryInutilPeople che ha scovato una giovane imprenditrice alla prese con il suo nuovo brand e la ricerca di sponsor. Compensi da capogiro perDee... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Secondo quanto riporta il portale, a chiedere meno di tutte sarebbe Guendalina Tavassi che per una storia su Instagram chiede ben 2000 euro! Rosa Perrotta la segue a ruota chiedendo 2500 euro per una ...

